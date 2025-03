"Sicurezza, reati in calo del 17%"

Sono in calo del 17,5%, i delitti denunciati nel territorio di Comacchio. Così come diminuiscono le rapine (-61,54%) e i furti (-21,8 %). I numeri, confortanti, sui delitti commessi a Comacchio e ai Lidi, e riferiti al periodo dal 1° luglio 2023 al gennaio 2024 e dal 1° luglio 2024 al gennaio 2025, sono stati forniti dal comandante provinciale dei Carabinieri Alessandro Di Stefano nel corso della riunione del Comitato sull’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuta lunedì scorso nella sala consiliare del Comune di Comacchio, ed è stata presieduta dal prefetto Massimo Marchesiello, affiancato dal sindaco Pierluigi Negri.

Nel report fornito dai carabinieri, ma che comprende i delitti registrati da tutte le forze dell’ordine territoriali, emerge anche che le violenze sessuali sono in calo (-50%): ovvero, si sono registrate due violenze nel 2023 e una nel 2024. Entrando più nel dettaglio, dal report emerge che il totale dei delitti denunciati in un anno è passato da 920 a 759, le rapine sono scese da 13 a 5 e anche i furti registrano un calo, passando dai 394 nel 2023 ai 308 nel 2024. In sensibile diminuzione anche il reato di ricettazione: i casi sono passati da 13 a 4.

"Numeri che, oltre all’impegno delle forze dell’ordine territoriali, sono il frutto anche di una collaborazione che si è creata con i privati che hanno investito sulla sicurezza delle loro attività, con sistemi di videosorveglianza e vigilanza privata, come fu programmato nel Comitato di ordine e sicurezza pubblica di un anno fa, su impulso dello stesso comitato – commenta il primo cittadino Pierluigi Negri, che aggiunge – Un quadro che evidenzia come il territorio di Comacchio sia sicuro e con questi numeri rappresenti un elemento di ulteriore attrazione per i turisti che vogliono venire da noi, dopo un trend che da due anni, secondo le indagini di Sociometrica, ci vede guadagnare posti nella classifica delle presenze nelle attività ricettive, registrando una 24° posizione sulle località turistiche".

Questi, dunque, gli importanti dati forniti nel corso della riunione, volta a condividere analisi e strategie in vista della prossima stagione balneare, cui hanno preso parte il vicario del Questore, i comandanti provinciali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del fuoco, il comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi, il comandante della Sezione locale della Polizia Stradale, il comandante della Polizia locale, il rappresentante di Arpae, ed esponenti di associazioni di categoria e associazioni di gestori di stabilimenti balneari.

Valerio Franzoni