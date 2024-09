’Arena live’ con Gemelli Diversi e Nomadi

Dal 13 al 15 a Poggio Renatico torna il ‘Poggio Arena Live’ e c’è grande fermento per questo grande evento che porterà al Parco del Ricordo artisti di fama internazionale e permetterà a tutti di godere gratuitamente della loro musica. Proloco e Comune, infatti, per questa seconda edizione hanno deciso di investire sul richiamo e la visibilità che questa tre giorni può rappresentare e dunque, mettere fondi per permettere l’ingresso gratuito. Protagonisti di questa fantastica tre giorni, i Gemelli DiVersi, Dj Molella e i Nomadi, tre grandi nomi che abbracciano tutte le età. Il tutto reso possibile dalla presenza dell’arena del Parco del Ricordo e dal binomio Comune-proloco insieme al contributo di Snam. "Partiamo già da una buona base, di un comune vivo che non si è voluto fermare ma anzi è voluto andare oltre", ha spiegato il vicesindaco Andrea Bergami. Il programma. "Il 13 alle 21.30 ci saranno i Gemelli DiVersi con i loro successi, tra rap e pop – prosegue Serena Fini - Il 14 si parte alle 16 con ‘Il festival dei colori’ per i più giovani durante la quale dal palco verranno lanciati colori sul pubblico, colorando tutta l’arena per uno spettacolo visivo molto bello. Un format di successo che festeggia i 10 anni.