Art Cafè in prima linea per la città. Premiato dall’associazione Mattia

Dietro il bancone, con tanti sacrifici, allo scopo di dare un servizio ai clienti diventando così un punto di riferimento. Si è svolta sabato scorso una giornata di premiazioni per l’associazione Mattia e i suoi amici. La cerimonia si è svolta nel locale Art Cafè di Cento. Alla titolare Paola Pocaterra è stato consegnato il premio Mattia ’Per l’impegno profuso nell’aiuto delle persone e la passione dedicata a molteplici iniziative che hanno effetti positivi su tutta la collettività’, si legge nella motivazione. Non solo. L’associazione ha anche consegnato i premi del concorso letterario “Anna Perelli”, promosso dalla Biblioteca di Mattia: a Luigino Vador per il racconto “Bobi”; Ornella Fiorentini per il romanzo “Argo” e Tina di Leo per la poesia “Fanny”.