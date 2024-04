Asp, servizi alla persona. Nardini cede il testimone a Lorenzo Marchesini

CODIGORO

Dopo cinque anni, Davide Nardini lascia la presidenza di Asp (Azienda dei servizi alla persona) del Delta Ferrarese e al suo posto, nei giorni scorsi, è stato nominato Lorenzo Marchesini (foto). "Ringrazio i cittadini e le cittadine dei Comuni di Codigoro, Comacchio, Fiscaglia, Goro, Lagosanto e Mesola per il supporto e la fiducia – dichiara Nardini –. In questi anni abbiamo cercato di migliorare i servizi di domiciliarità dei nostri cittadini fragili, lavorando su servizi inclusivi, sul supporto alle persone anziane, su azioni di accudimento e piccoli sostegni". Nardini ricorda l’impegno profuso per garantire il diritto al lavoro, sul supporto alla disabilità, per la promozione di tirocini, l’apertura di nuovi servizi per persone con disabilità e adolescenti, la creazione di nuovi punti di accesso in tutti i Comuni, e l’impegno nel superare la pandemia "candidando progetti complessi e importanti a finanziamenti europei nell’area delle risorse Pnrr". Obiettivi che, sottolinea, non sarebbero stati raggiungibili "senza i dipendenti di Asp che, con passione, competenza e professionalità, hanno saputo sviluppare i servizi in forma generativa mettendo al centro i bisogni delle persone". Ora il testimone passa a Lorenzo Marchesini, già sindaco di Mesola dal 2004 al 2014 e poi presidente del Gal Delta 2000, che si dice orgoglioso e stimolato dalla nuova avventura: "Posso dire di aver trovato un’azienda in salute e in decisa crescita e per questo ritengo che il territorio del Delta debba ringraziare Davide Nardini e l’intero staff dell’azienda per l’ottimo lavoro svolto. Il mio compito sarà quello di proseguire questo percorso di crescita di Asp e di consolidare il suo essere punto di riferimento per la comunità".