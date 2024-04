Aspettando il Palio. Taverne sotto il campanile. Giorni di festa a San Giorgio

Otto giorni di musica, spettacoli e buon cibo, per festeggiare il patrono di Ferrara, San Giorgio. Dal 20 al 28 aprile la contrada Borgo San Giorgio darà il via alle iniziative del Palio, inaugurando l’edizione 2024 della manifestazione ‘Le taverne all’ombra del campanile’, con un ricco programma di appuntamenti organizzati tra la basilica di San Giorgio fuori le mura e la sede della Contrada di via Ravenna. Il programma completo di tutti gli appuntamenti è stato presentato ieri dal vicesindaco e assessore al Palio Nicola Lodi, dal presidente della contrada di San Giorgio Luca Sivieri assieme al consigliere Daniele Baldo e al vicepresidente della Fondazione Palio Matteo Cristofori. "Quest’anno – ha spiegato Sivieri – il programma della festa sarà un po’ più lungo, con otto giorni di eventi. Si partirà il 20 aprile dalle 19, con l’apertura del vinaio e degli stand gastronomici. Il 23 ci sarà la celebrazione della messa con il vescovo Gian Carlo Perego e lo svelamento della targa in onore di padre Giacomo nel prato della basilica di San Giorgio. Da non perdere, il 25 aprile dalle 9 alle 18, l’ormai celebre torneo dell’Idra dedicato a musici e sbandieratori. E ancora, il 28 aprile, a partire dalle 9, l’annuale ‘Caminada par San Zorz’, che l’anno scorso ha visto la partecipazione di più di 300 atleti".

"Quello organizzato dalla contrada di San Giorgio – ha sottolineato Cristofori – è un evento trasversale, con appuntamenti sia per i più piccoli che per gli adulti, e con momenti dedicati alla cultura, ai giochi, alla gastronomia, oltre che un’occasione per riscoprire la bellissima basilica di San Giorgio. Giorni che spero saranno di buon auspicio per il mese di maggio e tutti i suoi eventi targati per la prima volta Fondazione Palio di Ferrara". "Il nostro grazie – ha dichiarato il vicesindaco – va a tutti i contradaioli che sono riusciti a mettere in piedi un evento con un programma ricchissimo a pochi giorni di distanza dalle manifestazioni del Palio, il che non è scontato. L’amministrazione comunale è sempre al fianco di tutte le contrade, sia per manifestazioni di questo genere sia con una serie di importanti investimenti. La festa del Borgo San Giorgio prevede tanti appuntamenti tutti di alto livello che sono certo saranno molto partecipati".

Lauro Casoni