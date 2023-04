Aspettando Springsteen Accoglienza al ’Coletta’

Sarà un inno ai prodotti del territorio l’area accoglienza del pubblico di Bruce Springsteen e della E Street Band – chiamata Springsteen Village – che sarà aperta al parco Marco Coletta il 17, 18 e 19 maggio, dalla vigilia del concerto del rocker al giorno seguente. Lo Springsteen village sarà aperto a tutti e a ingresso gratuito. Dai salumi tipici ferraresi al pesce dei lidi, passando per i cocktail con ingredienti locali: saranno tanti i prodotti tipici che saranno proposti al pubblico nei circa dieci stand di altrettanti gestori territoriali. "Vogliamo mettere insieme le potenzialità attrattive della città, sotto tutti i punti di vista, con l’enorme affluenza di pubblico attesa, per massimizzare la diffusione della conoscenza di Ferrara e invogliare i fan a tornare anche dopo il concerto. Inoltre lo Springsteen village sarà anche un luogo prezioso per acquisire informazioni utili, consigliare il pubblico e offrire servizi e ristoro, dopo l’arrivo in città", spiega il sindaco Alan Fabbri. E, ovviamente, la musica sarà protagonista.

Fan, turisti, cittadini e appassionati potranno degustare street food con forte componente locale, per momenti di ristoro dopo il viaggio. L’area sarà anche attrezzata con bagni chimici. Alcune postazioni informative (gestite dall’ufficio Informazione e accoglienza turistica), all’interno del parco, forniranno risposte alle richieste dei partecipanti, distribuiranno le mappe con i percorsi e alcuni consigli utili, oltre, ovviamente, a dettagli sulla città, i suoi luoghi più caratteristici, la storia. Nelle locandine che saranno esposte in città un Qr code consentirà di attivare il navigatore del cellulare per raggiungere lo Springsteen Village. Ricco il programma musicale. Sax Poltronieri il 17 maggio, alla sera, proporrà un tributo a Clarence Clemons, il sassofonista, scomparso 12 anni fa, che a lungo collaborò con Springsteen. I ragazzi di Sonika cureranno un palinsesto che ruoterà ovviamente attorno alla figura del rocker. Sono attesi inoltre dj set e live. Il 18, giorno del concerto, gli eventi musicali sono in programma dal mattino alla sera, per accompagnare il conto alla rovescia verso il maxiappuntamento al parco Urbano, dove finalmente esploderà l’energia del Boss.