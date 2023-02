Aumentano gli uffici per l’ascolto dei cittadini Tre nuovi Urp nelle frazioni, presto la sede mobile

Gli uffici per l’ascolto l’ascolto e la partecipazione dei cittadini aumentano. Il caro vecchio Urp ora è un mix tra servizi telematici e attività di sportello fisico. Le segnalazioni telefoniche, comunque, la fanno da padrone. L’ufficio relazioni col pubblico estense, dal marzo 2022, ha fornito risposte a più di 53mila richieste, di cui 2.333 gestite direttamente agli sportelli, 3.100 ricevute via e-mail e 692 segnalazioni. Ma la vera novità, di cui sindaco Alan Fabbri e vicesindaco Nicola Lodi vanno particolarmente orgogliosi, è l’avvio di quattro nuovi uffici dedicati all’ascolto dei cittadini. Infatti, il punto di piazza Municipio (che si arricchisce di quattro nuovi locali) d’ora in poi coordinerà anche l’attività decentrata degli urp ‘periferici’: Pontelagoscuro, Porotto e Gaibanella. È, inoltre, in corso di valutazione l’istituzione di un quarto presidio nella zona Est della città, presumibilmente in località Cona. E presto arriverà anche un nuovo Ufficio Mobile: "Un autentico Urp su ruote – ha detto il vicesindaco Lodi – con cui sarà possibile raggiungere capillarmente anche le frazioni più lontane, che porterà su tutto il territorio, da lunedì al sabato, i servizi Urp tradizionali". Diversi sono i servizi garantiti dagli uffici: ottenere informazioni, presentare segnalazioni, ritirare atti notificati, accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione e ottenere certificati anagrafici. Tra i progetti in cantiere: una procedura unificata di gestione delle segnalazione e dei suggerimenti e un servizio di messaggistica istantanea. Alla presentazione del nuovo urp, ieri mattina, sono intervenuti anche il direttore generale Sandro Mazzatorta, il dirigente del settore affari Generali Francesco Paparella e la dirigente del servizio relazioni con i cittadini e il territorio, Cinzia Graps. Oltre a parte dei diciassette operatori complessivamente impiegati fino a questo momento, tra gli sportelli di piazza del municipio e quelli nelle sedi decentrate e in staff ad alcuni ufficiservizi comunali coinvolti nel progetto (4 operatori). A tutti sono giunti i ringraziamenti di sindaco e vicesindaco: "Accogliere i cittadini, fornire loro supporto, ha una importanza fondamentale", hanno detto Fabbri e Lodi.