Auto in fiamme nel parcheggio Attimi di paura

Attimi di paura nella serata di giovedì per una macchina andata a fuoco in pieno centro storico. L’allarme è scattato poco dopo le 19 da corso Giovecca, per essere esatti dal parcheggio davanti alla chiesa dei Teatini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme evitando che si espandessero ad altri veicoli. Riportata la situazione alla sicurezza sono partiti gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri.