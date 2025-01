Auto sbanda ed esce di strada: padre e figlia ferite

Un brutto incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, è avvenuto nel pomeriggio di ieri all’altezza di Villa Massari, lungo la strada provinciale che attraversa l’abitato di Voghiera. Coinvolta un’auto, con a bordo un padre e la figlia che viaggiava assieme a lui, proveniente da Gualdo.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il padre al volante della Suzuki grigia ha improvvisamente perso il controllo della vettura che, uscita dalla carreggiata, ha impattato contro un albero ed è andata a ribaltarsi nel canalino che costeggia l’altro lato della via.

Immediatamente si è attivata la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, i vigili del fuoco del Distaccamento di Portomaggiore e la Polizia locale Terre Estensi.

Il personale medico si è subito preso cura delle due persone: la ragazzina ha riportato lievi ferite ed è stata portata per le cure necessarie all’ospedale "Sant’Anna" di Cona, così come il padre, dolorante per una contusione da cintura di sicurezza.