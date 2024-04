Autosalone Cavour sponsor della Straferrara: "Valore al territorio"

Anche per l’edizione 2024, l’Autosalone Cavour sarà main sponsor della ‘Straferrara’, evento che richiama da anni migliaia di podisti. "Valorizzare il territorio supportando iniziative culturali e sportive è uno dei pilastri della nostra azienda – spiegano i titolari dello storico salone di via Eridano – perché da sempre crediamo in un’economia circolare, reinvestendo parte del nostro ricavato nelle eccellenze di Ferrara e provincia. Questo evento è in perfetta sintonia con la nostra mission indirizzata ad una strategia green, sostenibile e che permetta inclusività, rispondendo alle esigenze di tutti. Vogliamo, infatti, essere il punto di riferimento per la mobilità, non solo per la vendita ma rispondendo anche a tutte le esigenze e necessità di chi utilizza un’auto". Da anni, aggiungono, "investiamo in fonti rinnovabili, con una forte attenzione al rispetto della natura, al benessere della persona, cercando di attirare nuovi talenti senza dimenticarci di gratificare e valorizzare i nostri attuali collaboratori. II 2024 è caratterizzato dall’arrivo di nuovi modelli di auto, in particolare nuova Passat e nuova Tiguan ma continuerà con tantissime iniziative, eventi e presentazioni".