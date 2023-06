Avis, storie di impegno e solidarietà Convegno, spettacoli e musica

Uniti nel valore della solidarietà. Questo lo slogan della giornata mondiale del donatore di sangue 2023, organizzata da Avis provinciale e comunale insieme all’Aeronautica, in occasione del centenario. "Il 14 giugno per Avis è un momento importante, per noi e per tutte le altre associazioni che raccolgono sangue, la giornata mondiale del donatore, momento in cui tutti siamo chiamati a riflettere su questo dono importantissimo – sottolinea Davide Brugnati, presidente di Avis provinciale –. A Ferrara coincide anche con la giornata regionale e provinciale del donatore. L’Aeronautica festeggia il centenario, noi le tantissime nostre associazioni sorelle che lavorano nel territorio per non far mai mancare il sangue".

"La vicinanza, l’amicizia e la comunanza di valori con Avis – secondo Claudio Gabellini, comandante del Coa di Poggio Renatico – è molto importante. È stato quindi naturale accogliere questa iniziativa". Ad aprire gli eventi, mercoledì 14 giugno alle 17, sarà la messa celebrata dall’arcivescovo Gian Carlo Perego nella sala conferenze del Coa, in via Ponte Rosso, a cui seguiranno, dalle 18, i saluti delle autorità e interventi sui temi ‘Avis e Aeronautica uniti nei valori della solidarietà’ e ‘1923-2023: 100 anni di Aeronautica militare’, in cui interverranno il comandante Gabellini, Davide Brugnati, presidente provinciale di Avis, Daniele Garuti, sindaco di Poggio Renatico, Monica Calamai, direttrice generale dell’Ausl, Gianni Michele Padovani, presidente della Provincia, Maurizio Pirazzoli, presidente di Avis regionale, Paolo Calvano, assessore regionale e il prefetto Rinaldo Argentieri.

Durante la giornata saranno premiati una rappresentanza di donatori appartenenti al Coa e sarà presentato il video ‘Come gli eroi’, nuovo progetto dei The New Poets, studenti ed ex studenti dell’istituto tecnico ‘Copernico Carpeggiani’ coordinati da Marco Toscano. La canzone è già disponibile sulle piattaforme online e il ricavato dalla vendita sarà devoluto ad Avis provinciale. A concludere i festeggiamenti, alle 21 in piazza del Popolo, sempre a Poggio Renatico, sarà lo spettacolo comico ‘Riso fa buon sangue’. Per promuovere le attività di Avis saranno presenti, nella mattinata del 14 giugno, dei banchetti informativi alla cittadella di San Rocco, all’ospedale di Cona e nelle case della salute di Argenta, Bondeno, Comacchio, Copparo, Lagosanto e Portomaggiore.

Lucia Bianchini