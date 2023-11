Azzalli: "Soelia, troppi errori sui debiti della società"

Questa sera nel palasport di Argenta alle 21.15 si terrà l’atteso confronto pubblico tra il sindaco Andrea Baldini e il capogruppo di Argenta Rinnovamento, Gabriella Azzalli, sui conti e soprattutto i debiti di Soelia, un succoso antipasto della campagna elettorale. Nel frattempo è arrivata la condanna inflitta al Comune da parte del tribunale del lavoro per il licenziamento dell’ex direttore generale Renato Guerzoni, considerato illegittimo. L’intervento del candidato sindaco sostenuto dalla lista civica, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Rete Civica, non si è fatto attendere: "La notizia della condanna del Comune non ci ha colto di sorpresa. Non era necessario ricorrere a rinomati esperti per comprendere che un licenziamento siffatto avrebbe portato con molte probabilità a questa conclusione – scandisce Azzalli - Il pagamento di 228mila euro a titolo di risarcimento (somma che fra rivalutazione, interessi, rimborso spese legali arriva a 300mila euro), cui andranno aggiunte le spese per i propri legali, cadrà naturalmente sulle spalle dei cittadini, anche se l’incauta decisione è da attribuire unicamente al sindaco Andrea Baldini. Il quale, si badi bene, lo definisce "un costo necessario a invertire la rotta della società". Per dieci anni, da vicesindaco, ha avallato con il suo silenzio i rinnovi di incarico che via via confermavano Renato Guerzoni alla guida della Società, ignorando tutti i pesanti rilievi e le grida di allarme che da più parti venivano tradotte in documenti ufficiali. E tuttavia, pur di anticipare di sei mesi la fine del rapporto con il direttore generale, ha operato un licenziamento che evidentemente sapeva essere illegittimo, se oggi afferma che ha prodotto "un costo necessario". E aggiunge "Sono sicura che se si fosse trattato di soldi suoi, si sarebbe comportato con più prudenza, ma evidentemente nessuno ha mai spiegato a Baldini che con il denaro pubblico va usata ancora più parsimonia che con il proprio". f.v.