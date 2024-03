Bancarelle e tradizioni. Network di produttori: "Mercati contadini, il colore che unisce"

I mercati contadini della città avranno una nuova immagine coordinata. Nella sede di Porta Paola della Strada dei Vini e dei Sapori della provincia di Ferrara si è tenuta la presentazione della rinnovata convenzione tra il Comune di Ferrara e l’associazione Strada dei Vini e dei Sapori. Prevede iniziative di qualificazione e valorizzazione dei mercati contadini nel Comune di Ferrara.

In particolare, è stata posta l’attenzione sul complessivo progetto di restyling dell’immagine coordinata di tutti i mercati attivi periodicamente nel centro cittadino. All’incontro sono intervenuti Angela Travagli, assessore alle Attività Produttive Fiere e Mercati del Comune di Ferrara - il presidente della Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara Massimiliano Urbinati, Silvia Bozzato e Luca Deserti della Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara che hanno curato la realizzazione del progetto. "Il mercato contadino – ha esordito Massimiliano Urbinati – è strategico per il futuro di Ferrara e provincia. Un ulteriore investimento nell’iniziativa che ci vede in prima fila in un network che intende unire tutti i produttori in un’unica entità coesa". L’assessore Angela Travagli concludendo ha aggiunto che "i mercati contadini offrono prodotti di stagione direttamente dagli agricoltori locali, promuovendo la sostenibilità, la tracciabilità e un legame più stretto tra produttore e consumatore. Per valorizzare l’immagine dei mercati contadini, le imprese agricole e i loro prodotti presenti in città, è stato scelto un nuovo look che permette di avere un’ulteriore connotazione identitaria condivisa, che ne potenzia attraverso una strategia visiva di immagine vincente il valore. Ringrazio la Strada dei vini e dei Sapori per aver colto l’obiettivo strategico di gestione e valorizzazione dei mercati e per il lavoro di qualità svolto insieme alla Amministrazione e alle Associazioni". I mercati in gestione della Strada dei Vini e dei Sapori si svolgono il giovedì in Piazza XXIV Maggio (Acquedotto), venerdì Piazzale antistante Porta Paola, prima e terza domenica di ogni mese in piazza del municipio. L’associazione ha realizzato cartellini prezzo e origine, quelli verdi per i propri prodotti in vendita e arancio per i prodotti acquistati da altre aziende agricole del territorio. Oltre a grembiuli, cappellini e berretti per gli operatori addetti alla vendita e striscioni/banner per il fronte dei banchi. Il colore scelto per questo nuovo look è il rosso ferrarese.

Mario Tosatti