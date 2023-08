"Basta con le risse in strada ad Argenta: serve maggiore sicurezza"

"È chiaramente necessario ripensare a serie politiche per la tutela della cittadinanza contro fenomeni di degrado urbano e di violenza, magari attraverso un aumento dei controlli e del pattugliamento così da far sentire le istituzioni più vicine con un chiaro effetto rassicurante verso i residenti". Violenza e degrado urbano ad Argenta, Fratelli d’Italia torna sul tema sicurezza a seguito degli ultimi episodi che hanno caratterizzato il territorio argentano e attacca la maggioranza a guida Pd sul tema. "Nell’ultimo periodo il nostro territorio è stato al centro della cronaca locale per due gravi episodi di violenza – afferma Nicola Fanini, leader di Fratelli d’Italia ad Argenta - In primis l’episodio di Consandolo, dove alcuni membri della comunità pakistana locale si sono resi protagonisti di un episodio di violenza molto grave, una rissa vicino al centro, tanto che sono dovute intervenire diverse pattuglie di carabinieri; episodio che tra l’altro ha già evidenziato diverse preoccupazioni tra la cittadinanza, che da tempo lamenta una mancanza di sicurezza e di serenità nel frequentare abitati e vie". L’altro episodio serio ha coinvolto Argenta capoluogo, la cui gravità assume un tono ancora più accentuato se si pensa al fatto che tale episodio si è consumato nelle vicinanze delle scuole e dei giardini pubblici, molto frequentati da bambini e ragazzi. "La soluzione proposta dall’amministrazione Baldini – evidenzia il giovane e dinamico responsabile del partito di Giorgia Meloni ad Argenta - è stata quella di colpire i gestori dell’attività vicina a dove si è consumata la violenza e non quella di contrastare seriamente questo tipo di episodi, ormai sempre più frequenti".

Franco Vanini