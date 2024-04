"Battaglie, musica e archeologia. Sarà un grande Celtic Festival"

Per gli amanti di una delle manifestazioni più caratteristiche della provincia di Ferrara sono state fissate le date del Bundan Celtic Festival 2024. Si svolgerà il 18, 19, 20, 21 luglio. Si tratta della diciottesima edizione del Festival. L’Ingresso gratuito, come di consueto, sarà gratuito. Per il secondo anno consecutivo, il Festival adotta la formula a 4 giorni, dal giovedì alla domenica (in precedenza ogni edizione prevedeva sempre 3 giorni). Il Bundan si svolge nel parco golenale della Rocca Possente di Stellata (che dall’edizione 2025 tornerà a poter essere aperta al pubblico visto il termine entro pochi mesi del secondo e ultimo stralcio di ristrutturazione post-sisma). Il Bundan Celtic Festival è l’evento che unisce rievocazioni storiche, archeologia partecipata, musica tradizionale e gastronomia, divenuto centrale nel calendario di eventi di settore, anche a livello internazionale. All’interno del parco della Rocca troveranno spazio come sempre la riproduzione del villaggio celtico e l’archeologia partecipata. E poi naturalmente vi sarà musica con gruppi di rilievo internazionale. Così Il sindaco, Simone Saletti, racconta l’iniziativa: "Il Bundan è indubbiamente l’evento singolo con il maggior afflusso di partecipazione da parte del pubblico di tutto il vasto calendario di appuntamenti sul territorio matildeo. Le presenze si contano sempre nell’ordine delle decine di migliaia, e si compongono di persone veramente eterogenee nelle età e nelle provenienze. Stellata come sempre sarà pronta ad accogliere i visitatori italiani e stranieri non soltanto con la bellissima Rocca, ma in generale con tutte le bellezze del borgo. Suggestiva ed iconica, la Grande Battaglia del Bundan: un’enorme rievocazione storica con la quale ogni anno si mette in scena una battaglia fra antiche civiltà cui partecipano centinaia di figuranti".