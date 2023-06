Baule in piazza, torna il mercatino

A Pontelagoscuro torna domani ‘Baule in piazza’, organizzato dalla Pro loco. In programma il mercatino del riuso e ingegno, il banco agricolo dell’associazione Strada dei vini e dei sapori e il banchetto dell’Avis. Dalle 9 alle 18 una porzione di piazza Buozzi sarà teatro dei ‘madonnari’ dell’associazione Rodomonte Gonzaga di Rivarolo Mantovano, che si cimenteranno nella realizzazione di 10 quadri a gessetto destinati a essere installati all’interno della chiesa di San Giovanni Battista dove potranno essere ammirati a partire dalla festa di ‘Santa Teresa’ in programma il 15 ottobre. I madonnari, inoltre, saranno protagonisti di un contest fotografico, aperto a tutti, nel quale si cimenteranno a partire dalla mattinata alcuni allievi dell’istituto ‘Einaudi’. Le fotografie saranno poi esposte in una mostra alla sala Orsatti in occasione della fiera di ‘Santa Teresa’ in ottobre. Infine, alle 17, a cura dell’associazione Voglio Volare e Federazione Italiana Scuole Materne è in programma la posa di un defibrillatore nel portico della chiesa.

Mario Tosatti