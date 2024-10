Bellacoopia, il Carducci in finale. Una classe quinta fra i sei vincitori

FERRARA

La mattinata di giovedì scorso al cinema Modernissimo di Bologna è stata speciale per gli oltre 150 studenti delle classi finaliste di Coopstartup Bellacoopia, il concorso di idee cooperative promosso da Legacoop Emilia-Romagna e cofinanziato dalla Regione, dedicato agli alunni delle scuole superiori emiliano-romagnole. Oltre 23 mila studenti, provenienti da 40 scuole di tutta la regione, si sono sfidati nella creazione di cooperative, dando vita a più di 1.300 progetti, in occasione del 25° anniversario del concorso. Sono stati sei i progetti premiati, che si sono aggiudicati altrettanti premi tematici. Uno di questi premi lo ha vinto una classe ferrarese: la 5°A del liceo ’Carducci’ si è aggiudicata il premio Impresa Responsabile con il progetto ’EcoChic Wear’, una startup che produce linee di abbigliamento invernale utilizzando materiali ecologici, tra cui la canapa biologica e la cera d’api. A seguire il percorso di Bellacoopia nel territorio di Modena e Ferrara è stata Catia Toffanello, responsabile del progetto per Legacoop Estense: "Bellacoopia dà l’opportunità a tanti giovani di confrontarsi con il mondo dell’impresa cooperativa, attraverso un percorso formativo che permette di misurarsi con un progetto concreto e che richiede capacità di inventiva, lavoro in team, analisi e pianificazione". Roberta Trovarelli, responsabile della Promozione Cooperativa di Legacoop Emilia-Romagna e coordinatrice del progetto, dichiara: "Come ogni anno i ragazzi ci stupiscono con le loro idee e con la profonda capacità di interpretare i temi della modernità. Tutte le loro idee progettuali sono fortemente ancorate ai principi della sostenibilità sociale ed ambientale. Da questi incontri ne usciamo sempre fortemente motivati a continuare nel percorso e fiduciosi nel futuro che i nostri giovani potranno costruire".

Bellacoopia è nato con l’obiettivo di fornire strumenti ai più giovani per incentivare la consapevolezza imprenditoriale in forma cooperativa, puntando alla creatività, all’innovazione e allo sviluppo sostenibile. Ogni fase della creazione e della costituzione simulata dell’impresa cooperativa è stata supportata e accompagnata dagli insegnanti del territorio, dal personale di Legacoop e da tutor esperti.