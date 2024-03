Bene comune e Azione civica: "Traffico, ambiente e giovani. Da noi idee e valore aggiunto"

Un tratto di azzurro che ne cinge uno arancione "il colore del civismo" e una spruzzata di rosso "che richiama il colore di Ferrara". Due loghi appaiati, all’interno di un grande cerchi. E la scritta che campeggia e li caratterizza senza infingimenti: ‘I civici’. Ferrara Bene Comune e Azione Civica presentano il simbolo, mentre "per le liste c’è ancora un po’ da aspettare, ma persone e professionalità non mancano certo", dice la militante Marisa Tassinati Cardin. D’altra parte "non ci si improvvisa amministratori: noi abbiamo persone spendibili, che mettiamo al servizio del candidato Fabio Anselmo". I due capigruppo, Roberta Fusari e Dario Maresca parlano a una voce. "Questo simbolo ci rende riconoscibili – spiegano – e, come avevamo anticipato, abbiamo preservato entrambe le identità. Il nostro civismo ci ha permesso in questi mesi di lavoro comune di catalizzare tante attenzioni e interessi molto diversi tra i cittadini". "Alcune cose che ha detto Anselmo durante la presentazione ufficiale della sua discesa in campo – dice Patrizio Fergnani, esponente del gruppo civico – gliele abbiamo suggerite noi". A proposito di temi, Fergnani si concentra sulla necessità "di un cambio di passo nella gestione del traffico" con l’obiettivo di rendere Ferrara "una città più accogliente e aperta". Concetti, questi ultimi, declinati sul piano "urbanistico e della gestione degli spazi pubblici" anche da Rita Vita Finzi. "Viviamo in una città patrimonio dell’Umanità, non di noi stessi – spiega – per cui, occorre impostare politiche di visione in questo senso, a partire dalla liberazione del centro storico dalle auto". Quest’ultima è refrain ricorrente tra le priorità dei civici. Anche perché, riprende Tassinati Cardin "le guide turistiche si lamentano del fatto che, ad esempio, non riescono a fare una foto del Palazzo Diamanti, per via dell’invasione di macchine e biciclette in corso Ercole d’Este". Sofia Goberti e Luca Lanzoni lanciano alcune idee su come vada "ripensata la città universitaria". Entrambi denunciano "l’assenza di spazi di studio e aggregazione per i ragazzi". Patrizia Di Mella ammette: "Noi rappresentiamo un valore aggiunto. Siamo persone impegnate nel volontariato, che vivono Ferrara e che si adoperano per la comunità". Arianna Cantoni pone come prioritari i temi legati alle "politiche familiari" e "al contrasto all’invecchiamento demografico". Infine Fabrizio Salmi sul teleriscaldamento. "Le famiglie hanno avuto problemi per i rincari e l’amministrazione non ha fatto fronte. Non possiamo pensare che i condomini si slaccino dalla rete. È una risorsa che non va dispersa".