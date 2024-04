Benson Boone, prima volta in Italia. Sarà lui ad aprire il Summer festival

L’evento musicale dell’estate il ‘Ferrara Summer Festival’ – organizzato dall’associazione Butterfly – aprirà la quinta edizione con il fenomeno pop rock del momento Benson Boone, sul palco il 20 giugno. Ragazzo di indiscusso fascino, 21 anni, polistrumentista, tra pianoforte, chitarra e batteria

Un’artista che conta 60 milioni di streaming mensili su Spotify e 16 milioni di follower sui propri canali social. La sua ‘Beautiful things’ ha raggiunto numeri da capogiro, scalando tutte le classifiche mondiali e posizionandosi in vetta alla classifica Globale di Spotify. Benson Boone è l’hit maker mondiale dei nostri giorni. Il suo primo album di inediti, “Fireworks & Rollerblades”, è uscito lo scorso 5 aprile e dispensa singoli da record come “Slow It Down”, “Cry” e “In The Stars”. Giovanissimo cantante statunitense, Benson James Boone guadagna popolarità grazie ai suoi contenuti pubblicati su TikTok. Nel 2021 supera le selezioni per American Idol, ma abbandona questo percorso per intraprenderne uno tutto suo; l’artista viene infatti scoperto da Dan Reynolds, la superstar leader degli Imagine Dragons, firma con Night Street, etichetta satellite della Warner Records e la sua musica inizia a generare miliardi di stream globali e a raccogliere critiche molto positive da parte di tutti i media musicali. Radiofreccia è la radio partner della data italiana di Benson Boone. Biglietti disponibili su MC2Live.it, Vivaticket.com e circuiti autorizzati dalle 10 di oggi. Prezzo del biglietto in prevendita: a partire da 55 euro. Si ricordano alcune date in calendario per la quinta edizione del Ferrara Summer Festival.

Venerdì 21 giugno in piazza Trento Trieste il format ‘Deejay Time’ con la prima data del tour estivo; sabato 22 giugno la band francese Air in piazza Trento Trieste; 26 giugno 2024 si esibirà sul palco in piazza Trento Trieste la cantautrice italiana Annalisa; giovedì 27 giugno in piazza Trento Trieste il format più amato d’Italia ‘Voglio Tornare negli anni 90’; venerdì 28 giugno serata musica ‘trance’ con Markus Schulz, Paul Van Dyk, Ali & Fila; martedì 2 luglio 2024 si esibiranno Coez e Frah che inizieranno il tour estivo da Ferrara. Il 30 giugno Tommaso Paradiso con il ‘Tommy Summer Tour’ in piazza Trento Trieste; il 6 luglio 2024 - in piazza Trento Trieste - ‘Tedua’; il 7 luglio 2024 ‘Calcutta’ in piazza Ariostea, cantautore originario di Latina; I Pooh in piazza Ariostea lunedì 8 luglio; giovedì 11 luglio serata rock, pop e italo disco con i gruppi ‘Fedeli alla linea’, ‘Graznevada’ e Vasco Brondi. Tra questi anche un’unica data italiana della band rock ‘Extreme’ che si esibiranno il 4 luglio sul palco del Ferrara Summer Festival in piazza Ariostea. Tutti gli appuntamenti sul sito ferrarasummerfestival.it.