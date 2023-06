’Bike night’ solidale Dalla città ai lidi in bici Una parte dell’incasso alla Romagna alluvionata

di Mario Tosatti

Una notte sulle due ruote dal centro della città fino all’alba sul mare. Un sabato che ha visto radunare in piazza Trento Trieste la nona edizione della Bike Night organizzato da Witoor e patrocinato dal Comune di Ferrara. L’evento ha richiamato molti partecipanti confermando numeri e gradimento con oltre 900 presenze, con il 66% proveniente da fuori provincia. Presenti in piazza anche Confagricoltura, Lost Road Beer, Assicoop, FIAB Ferrara e UISP, ad animare l’attesa nei loro stand. Nel pomeriggio la kids bike con i volontari di Uisp e un aperitivo collettivo con autorità organizzato da Confagricoltura. Dalle 23.30 è poi iniziato l’incolonnamento dei ciclisti sul Listone, con il conto alla rovescia fino a mezzanotte, quando il gruppo è partito verso il mare. Presenti anche Paolo Calvano, assessore al bilancio della Regione Emilia-Romagna che ha pedalato fino al mare, e Matteo Fornasini, assessore al turismo del Comune di Ferrara. La partenza a mezzanotte con molte persone presenti ad applaudire il lungo serpentone colorato, poi il suggestivo passaggio sotto il Castello Estense: ad attendere i partecipanti un percorso cicloturistico lungo la Destra Po, tre ristori fino alla colazione al Bagno Ristoro, al Lido di Volano, direttamente in spiaggia. I ristori hanno visto associazioni e volontari a Ro, dopo 21km, Uisp Ferrara e Volontari della Protezione Civile di Riva del Po, presenti a coordinare anche Serravalle, dopo 48km, ospiti dalla Fabbrica dell’Acqua insieme ai volontari del Gruppo Sportivo Anffas, e infine a Santa Giustina, al 76° km, a Osteria del Delta Torre Abate. Con l’arrivare dell’alba gli oltre 900 ciclisti hanno ritrovato le energie necessarie per lo sprint finale, prima del meritato riposo proprio sul mare dopo un viaggio con costante assistenza meccanica e medica. "È anche grazie alla Bike Night che si promuove il territorio, in modo partecipativo e innovativo", commenta Simone Dovigo, presidente Witoor. La bici è di tutti, sempre, a tutte le ore: - conclude Dovigo - con Bike Night accendiamo la passione del cicloturismo in tante persone che non avevano mai percorso 100 km". L’edizione 2023 ha ricordato anche il dramma dell’alluvione in Romagna: Witoor ha donato 2 euro per ogni iscrizione raccolta, la somma sarà devoluta alla raccolta fondi lanciata dalla Regione Emilia Romagna.