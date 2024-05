Bimbimbici pronto a tagliare il traguardo: "Mobilità green"

Domenica arriva Bimbimbici organizzata da Fiab Ferrara, una giornata di festa per promuovere la mobilità tra i più giovani e diffondere l’uso della bici per gli spostamenti quotidiani in città, a partire dal tragitto casa-scuola.

Appuntamento a Porta Paola per le 9.30. Ai piccoli partecipanti verrà offerto da CoopAlleanza 3.0 uno zainetto con merenda e bevanda. Per i primi 100 iscritti ci sarà il gilet catarifrangente offerto da Hera. Collaborazione dei clown di “Vola nel Cuore” e della raccontastorie Teresa Fregola con le sue favole e filastrocche. Al parco Giordano Bruno, grazie anche all’accordo ncon Fiab Italia sarà presente Unicef con un banchetto.

"La novità di questa nuova edizione – dice Antonio Casadibari, presidente Fiab Ferrara – è il circuito didattico al parco Giordano Bruno. Lungo i vialetti è stata realizzata la segnaletica orizzontale con “dare la precedenza”, “stop”, rotatorie, sensi unici piste e corsie ciclabili". "La collaborazione con il Comune ha portato a individuare un’area dove realizzare il circuito didattico – continua Giuliano Giubelli, vicepresidente nazionale Fiab e referente mobilità attiva per Fiab Ferrara –, palestra per insegnare e far divertire i ragazzi delle scuole".