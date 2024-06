Bimbo ucciso dal trattore, a Vigarano lutto cittadino: "Annullati tutti gli eventi"

Ferrara, 8 giugno 2024 – Sarà lutto cittadino a Vigarano Mainarda nel giorno dei funerali del piccolo Alessandro Bruttomesso. E saranno sospesi gli eventi musicali previsti in paese, nel rispetto dell’immenso dolore della famiglia. Sono le scelte dell’amministrazione comunale. "A nome di tutta l’amministrazione comunale - scrive il sindaco Davide Bergamini nell’ordinanza - e certo di interpretare il sentimento di vicinanza di tutta la cittadinanza vigaranese nei confronti della famiglia Bruttomesso, viene proclamato il lutto cittadino nel giorno in cui si svolgeranno le esequie del piccolo Alessandro. Sentite condoglianze da parte di tutta l’Amministrazione e della cittadinanza vigaranese alla famiglia Bruttomesso. Nel corso del lutto cittadino gli uffici pubblici rimarranno a chiuso e bandiera a mezz’asta, poi abbiamo indicato, senza obbligare, che le attività del territorio tengano abbassate le serrande, quale segno di rispetto verso la famiglia". Il primo cittadino spiega poi come: "Seppure la famiglia non è territorialmente residente, abitano a pochi metri dal nostro confine comunale, ha sempre vissuto nella nostra comunità. Il piccolo Alessandro ha frequentato la scuola materna qui e poi la primaria".

Nel merito della decisione del lutto cittadino il sindaco Davide Bergamini aggiunge: "Ho sentito il parroco e un amico di famiglia, dal quale si è avuto un riscontro di apprezzamento per la decisione, lo ritenevamo un gesto doveroso e come amministrazione comunale saremo presenti formalmente, quando saranno stabilite le esequie del bambino". In conclusione, Bergamini annuncia che: "Nel rispetto di questa tragedia che ha scosso tutta la nostra comunità, sono stati annullati e rinviati a data da destinarsi alcuni eventi, tra un concerto al teatro della musica. Ci sembrava che fare festa in un questo clima di profonda commozione non fosse corretto nei confronti della famiglia Bruttomesso. Una tragica fatalità per la quale non ci sono parole, ma solo tanta tristezza e vicinanza ai familiari". Intanto continua la grande incredulità e commozione tra Porotto e Vigarano Mainarda. Sono due le comunità profondamente scosse dalla morte di Alessandro Bruttomesso, 7 anni deceduto nel tardo pomeriggio di mercoledì dopo essere stato colpito da una ruota del trattore guidato dal padre, mentre stava facendo retromarcia.