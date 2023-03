Bompani, il presidio prosegue: "Aspettiamo ancora una risposta"

"La Lotta va avanti! Lavoro, salario, dignità per salvare la Fox Bompani e garantire un futuro al Basso Ferrarese", è il mantra della Fiom e della Rsu, da più di un mese in presidio permanente assieme ai lavoratori davanti all’azienda. L’assessore regionale Vincenzo Colla nella manifestazione della scorsa settimana aveva rassicurato: nel giro di due mesi dovrebbe sbloccarsi lo stallo legato ai finanziamenti che dovrebbero dare ossigeno alle casse vuote. Non si abbassa la guardia per avere garanzie sulla continuità aziendale, "perché – si legge in un documento della Fiom – ancora non si sa nulla sul piano industriale che la proprietà avrebbe presentato ai possibili finanziatori pubblici e privati; delle retribuzioni di dicembre dell’anno scorso in avanti, per i pochi giorni di lavoro fatti; avere garanzie sulle condizioni di lavoro e salariali che avrebbero al momento della ripresa. Fino a quando il Ministero non avrà convocato un tavolo con i nostri rappresentanti sindacali per trovare le soluzioni per riprendere il lavoro e per essere pagati".