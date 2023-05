Borse di studio nel nome di Veronica "Così ricordiamo il nostro angelo"

Un colibrì che vola, nel ricordo di una ragazza straordinaria, qual era Veronica Furegato, morta a 19 anni in un drammatico incidente stradale che, a soli 14 anni, aveva espresso la volontà di donare i propri organi e grazie al suo gesto 5 persone sono "rinate", dopo il trapianto. Per non scordala, ieri mattina alla scuola secondaria di Codigoro si è svolto "Un cuore per Veronica", la scelta dei premiati per altrettante borse di studio promosse dall’Aido locale. I premi ai tre vincitori, Riccardo Farinelli (3A), Mattia Zappaterra (3B) e Antonio Parmeggiani (3E), saranno consegnati a settembre in una serata in piazza per ricordarla, dotata di un meraviglioso talento come pittrice, stilista e modella.

Nella mattinata è stato presentato anche un video bellissimo, di Raul Benazzi, capace di proporre un messaggio di gratitudine verso tutte le cose belle del mondo, col volo del colibrì. Presenti la mamma Natascia, il babbo Alessandro, la dirigente scolastica Ines Cavicchioli mentre per il comune il vicesindaco Francesco Fabbri e gli assessori Simonetta Graziani, Graziella Ferretti, Samuele Bonazza e il presidente dell’Aido Andrea Ronconi. "Quando è stato chiamato il primo vincitore, un ragazzo dai bellissimi occhi azzurri, come quelli di mia figlia - ha detto Natascia - pieni di lacrime, nonostante non conoscesse Veronica, l’ho abbracciato e mi sono commossa tantissimo, e tutto il resto è passato in secondo piano".

La ragazza aveva avuto un incidente l’8 dicembre del 2021 e dopo una settimana di coma si è spenta, ma il "suo" colibrì continua a volare dispensando l’amore che aveva nel cuore Veronica.

cla. casta.