Brandon dal jazz al funk

James Brandon Lewis ospite del Torrione, questa sera, per presentare ‘Code of Being’, accompagnato da tre dei più apprezzati musicisti statunitensi: Aruan Ortiz al pianoforte, Brad Jones al contrabbasso e Chad Taylor alla batteria.

L’evento alle 21.30. James Brandon Lewis Code of Being. James Brandon Lewis, sax tenore - Aruan Ortiz, pianoforte - Brad Jones, contrabbasso - Chad Taylor, batteria. James Brandon Lewis, fin dai suoi esordi nella nativa Buffalo, si è distinto per le sue qualità di sassofonista di grande versatilità all’interno delle diverse declinazioni della Black Music: dal jazz, all’hip hop al funk. La sua formazione avviene in ambito universitario con i maestri Benny Golson e Wallace Roney, ma ben presto accanto al jazz moderno affianca esperienze con Wadada Leo Smith, Matthew Shipp e William Parker, catalizzatori della scena dell’avanguardia nera della Grande Mela. In qualità di band leader ha diretto il suo trio pianoless per diversi anni, moltiplicando i progetti sia per combo che per larghi organici e ampliando sempre di più la tavolozza dei linguaggi da cui attingere, ma ciò che davvero colpisce è il suo mettere al centro di tutto il suono. Un suono, il suo, pieno, ricco, sontuoso, vissuto come matrice del discorso, luogo dell’emozione, centro irradiante di senso.