’Building joy’ per bimbi in Uganda: "Realizzeremo per loro un parco"

A Entebbe, in Uganda, da tre anni è attivo un centro di chirurgia pediatrica gestito da Emergency, che ha come responsabile Andrea Franchella, ferrarese, noto e apprezzato per l’attività che svolge fin dagli inizi degli anni ’80 a favore dei bambini dell’Africa. Ieri, lo stesso Franchella, con Davide Caleffi, a breve presidente del Rotary di Copparo, ha anticipato le motivazioni del progetto ‘Building joy’ che sarà presentato oggi alle 19,30 al Palazzo della Racchetta in via Vaspergolo 46. L’iniziativa, organizzata dal citato Rotary di Copparo, è finalizzata a fornire all’ospedale africano un piccolo ma importante parco giochi che costituisce un significativo tassello sulla via della cura e della guarigione dei tanti bambini (non solo ugandesi) che si rivolgono a questa struttura sanitaria le cui prestazioni, contrariamente a quasi tutti gli altri nosocomi del continente, sono gratuite. Il Centro (6mila visite pediatriche e 1.800 interventi all’anno), ha sottolineato Franchella, opera bambini affetti da malformazioni dell’intestino o delle vie urinarie, oppure da labbro leporino o per esiti da ustioni (numerosissime). Sono supportati da fisioterapisti. Non solo: è operativo un servizio scolastico perché i tempi di degenza, per questi interventi, sono lunghi. Il recupero richiede dunque anche un supporto non solo strettamente sanitario; di qui la necessità di sviluppare il piccolo parco giochi è l’obiettivo.

Alberto Lazzarini