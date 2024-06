Cade un sasso dalla torre. Arrivano i pompieri

Momenti di apprensione ieri mattina in corso Porta Reno durante il mercato del venerdì. Una pietra si è staccata dalla torre dei Leuti rimbalzando su un cornicione sottostante e poi rovinando al suolo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nonostante tra i banchi in quel momento ci fossero numerose persone. Il tutto è accaduto poco dopo le 10. Immediato l’allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia locale che ha provveduto a delimitare l’area. I pompieri, con l’aiuto dell’autoscala, sono saliti in quota per verificare la stabilità della struttura e la presenza di ulteriori calcinacci pericolanti. Una volta accertata la tenuta, l’area è rimasta parzialmente transennata in attesa dei lavori di messa in sicurezza.