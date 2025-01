’Cafè della memoria’, aiuto ai malati di Alzheimer

Dalla fine di gennaio, e precisamente da mercoledì 29, ripartiranno presso la Sala 2000 di viale Matteotti i “Cafè della Memoria”, ciclo di appuntamenti storico del territorio matildeo. Gli incontri, in programma sino alla fine del 2025, sono rivolti alle persone con disturbi cognitivi e ai loro famigliari, e sono realizzati in collaborazione con l’associazione Alzheimer “Francesco Mazzuca” Odv e Ausl Ferrara – Centro per i disturbi cognitivi e le demenze del Distretto Ovest.

"Chi soffre di disturbi della memoria e altre patologie cognitive ha l’occasione di svolgere attività specifiche – descrive il vicesindaco, Francesca Piacentini –, mentre i famigliari hanno l‘occasione di imparare ad affrontare meglio la malattia in un ambiente confortevole. Ringrazio le realtà che rendono possibili gli appuntamenti e tutti i professionisti che interverranno, con l’obiettivo di rendere più lieve il decorso di questi disturbi cognitivi".

Gli appuntamenti si terranno con cadenza periodica nei mercoledì pomeriggio, a partire dalle ore 15.00. Dopo l’appuntamento del 29 gennaio, i successivi incontri saranno il 12 e il 26 febbraio, il 12 e il 26 marzo, il 9 aprile, il 14 e il 28 maggio, l’11 giugno, il 24 settembre, l’8 e il 22 ottobre, il 5 e il 19 novembre e il 3 e il 17 dicembre.

Per le persone affette da patologie, le attività comprenderanno stimolazione cognitiva condotta da una psicologa e una linguista. I famigliari potranno invece partecipare a incontri in cui si alterneranno spazi di formazione condotti da diversi relatori e spazi di riflessione di gruppo con una psicoterapeuta.

Per informazioni e iscrizioni: cdcdbondeno@ausl.fe.it oppure 0532 884 318 (telefonare il giovedì).