Cani abbandonati, ecco cosa fare

"Cosa devo fare se trovo un cane per strada?". Ha dato risposte a questo interrogativo l’incontro divulgativo, a cura della Lega del Cane con il patrocinio del Comune di Copparo, che si è tenuto nei giorni scorsi alla sala civica ‘Alda Costa’. Ha fornito indicazioni di carattere pratico Francesca Guglielmini, presidente dell’associazione convenzionata con l’Amministrazione comunale copparese; all’iniziativa sono stati coinvolti un’altra importante realtà del territorio come ‘La casa di Shon’ e il Corpo di Polizia Locale, con il vicecomandante Stefano Aguiari. "Riceviamo molte sollecitazioni su questo tema – ha spiegato il sindaco Fabrizio Pagnoni -. Abbiamo quindi pensato di fornire una risposta attraverso le indicazioni di chi si occupa quotidianamente di animali, del loro benessere e, purtroppo, anche di situazioni di maltrattamenti e di abbandono. Ciascuno può fare la propria parte, correttamente, se è adeguatamente informato". Ad esempio è bene sapere che, se si vede un cane vagante, non deve chiamare direttamente il rifugio, ma si devono contattare le forze dell’ordine, telefonando alla Polizia Locale oppure al numero delle emergenze 112, per attivare la procedura per il recupero. Nel frattempo si dovrà cercare di mettere in sicurezza il cane, ma mai inseguirlo in quanto potrebbe perdere i suoi punti di riferimento.