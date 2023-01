Capi contraffatti, maxi sequestro da 22mila euro

Numerosi capi di abbigliamento ed accessori sono stati sequestrati dagli agenti della Polizia locale di Comacchio, nell’ambito di un nuovo intervento per il contrasto all’abusivismo commerciale. Nel primo pomeriggio di domenica, infatti, il personale del Comando di Polizia locale del Comune di Comacchio è entrato in azione sulla spiaggia di Porto Garibaldi, in quanto aveva notato la presenza di venditori abusivi sull’arenile. Alla vista degli agenti, gli abusivi sono fuggiti, lasciando sul posto tutta la merce contraffatta ed esposta per la vendita. Il personale della Polizia locale ha provveduto al sequestro di una quantità importante di merce venduta abusivamente, tra cui numerosi capi di abbigliamento e accessori delle più note griffe di moda. Il valore complessivo della merce è stato stimato in oltre 22mila euro. La vendita illecita avrebbe potuto fruttare ai venditori migliaia di euro, tenuto conto che alcuni dei capi originali esposti, se acquistati nei negozi o negli store autorizzati, hanno un costo che varia dai 600 euro per alcune tipologie di scarpe e fino ai 2.000 per i giubbotti.

Come detto, gli abusivi, alla vista degli agenti della Polizia locale sono fuggiti, abbandonando tutta la merce sul posto, che è stata poi sequestrata e che, attualmente, è a disposizione dell’autorità giudiziaria per le indagini del caso. Si tratta del secondo intervento, compiuto nel giro di pochi giorni, da parte della Polizia locale volto al contrasto dell’abusivismo commerciale. Si ricorderà, infatti, che il 12 gennaio scorso gli agenti erano intervenuti al mercato settimanale di Porto Garibaldi per la presenza di un venditore abusivo. L’intervento è avvenuto all’interno dei servizi programmati per la prevenzione e il contrasto all’abusivismo commerciale ed ha permesso al personale della Polizia Commerciale di sequestrare articoli di bigiotteria ad un cittadino straniero, che era stato successivamente sanzionato per aver posto abusivamente in vendita la merce. Merce che, tra l’altro, era priva di qualsiasi certificazione sulla provenienza e composizione, pertanto potenzialmente pericolosa per la salute dei possibili acquirenti. Le attività a contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione hanno una duplice finalità: quella di tutelare i commercianti che operano nel rispetto delle regole e della legalità, e quella di tutelare anche la salute di potenziali clienti dall’acquisto di merce che potrebbe essere pericolosa, se non se ne conosce la composizione o la provenienza. Come dimostrato dalle attività recentemente compiute, dunque, l’attenzione della Polizia locale del Comune di Comacchio resta alta su questo fronte.