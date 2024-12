Capodanno in piazza con Den Harrow e le sue hit più famose

A Copparo il Capodanno è in piazza. Ad accompagnare il saluto al 2024 e il benvenuto al 2025 sarà una grande e scoppiettante festa che dalle 19 animerà piazza del Popolo. Il 31 dicembre Pro Loco Copparo, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, proporrà una non stop all’insegna di musica, divertimento e numerose sorprese. Si apre con dj e apericena vintage: lo stand gastronomico sarà a disposizione tutta la sera e la notte.

Dalle 21.30 saliranno sul palcoscenico gli Area ‘80, che proporranno un’esperienza straordinaria per ballare con un tributo alle migliori canzoni degli anni ‘80 e ‘90, e ballerini che si esibiranno in coreografie spettacolari sulle più grandi hit pop dance di quegli anni. Sarà poi la volta de Le Dolce Vita, il trio di giovani artiste che sta mietendo grandi successi in tutto il mondo, dal Sud America alla Romania. Eleonora Porciatti, Ilaria Andreini e Marina Ardimento, rispettivamente la voce soul, lyric/pop e rock, sperimentano un genere crossover che non teme limiti né frontiere: faranno ballare con il loro repertorio che spazia dal rock sinfonico al classico.

Special guest della festa Den Harrow, icona indiscussa degli anni Ottanta, un autentico mito con 20 milioni di dischi venduti e 398 copertine di riviste musicali a lui dedicate nel mondo: tanti i successi, "A taste of love", "Mad desire", "Future brain", "Bad boy", "Don’t break my heart", "Born to love", che faranno ballare la piazza. Fra le grandi collaborazioni quella con Radio Sound, che garantirà la diretta radiofonica con dj set Paul Frost e la vocalist Elisa Giorio.

Il conto alla rovescia sarà scandito dallo spettacolo pirotecnico silenzioso, per poi brindare insieme allo scoccare della mezzanotte con prosecco e pandoro per tutti. L’ingresso alla festa è libero.