Capolavori in nota Si parte da Beethoven a Palazzo Diamanti

di Francesco Franchella

Ferrara Musica esce dalle mura del Teatro Abbado. "In Italia la musica trova il suo spazio nei teatri. La sala da concerto, invece, è di una tradizione di oltralpe: uscire da teatro significa incontrare un pubblico diverso, in uno spazio, spesso, più adatto al contesto musicale". È con queste parole che il violinista e assistente alla direzione artistica, Nicola Bruzzo, ha introdotto la rassegna ‘Ferrara Musica alla Pinacoteca Nazionale – Quattro concerti a Palazzo dei Diamanti’, organizzata con le Gallerie Estensi e con il Comune di Ferrara. I concerti nel Salone d’Onore della Pinacoteca: i primi tre sono programmati i venerdì alle ore 19, l’ultimo si terrà sabato con inizio alle 17. L’ingresso è possibile acquistando il biglietto della Pinacoteca ed è garantito fino a esaurimento della capienza massima della sala. Si comincia il 5 maggio, con il Trio Boccherini, formato dalle violiniste Suyeon Kang, Vicky Powell e dal violoncellista Paolo Bonomini. Proporranno un programma inedito tra Ottocento e Novecento, che spazia dal Trio per archi di Ermanno Wolf-Ferrari, al Trio op. 9 n. 3 di Beethoven, passando per l’ungherese Ernst Von Dohnany. Secondo appuntamento, il 19 maggio, con il duo Alexandra Conunova e Denis Kozhukin: la violinista e il pianista porteranno un impaginato che comprende Enescu, Bartok e Brahms. Il terzo concerto del 26 maggio è con la pianista tedesca Elisabeth Brauß, che disegnerà un percorso che prende le mosse dal Concerto BWV 974 di Bach, per approdare poi a tre capisaldi del pianismo ottocentesco: Mendelssohn, Brahms e Schumann. A concludere la rassegna, la pianista Gile Bae, in un ritorno a Ferrara dove ha già suonato da protagonista lo scorso ottobre, in un’applauditissima esibizione con l’Orchestra Rai di Torino e il direttore Fabrizio Luisi. Bae eseguirà in apertura due brani di Bach, per poi passare ai Preludi op. 28 di Chopin. Come spiega Sara Piagno, delle Gallerie Estensi, nelle serate dei concerti la caffetteria del Diamanti resterà aperta e chi possiede il biglietto dei concerti potrà consumare con un 10% di sconto. "Questi concerti – afferma l’assessore alla cultura, Marco Gulinelli – vanno nella direzione di una continuità che amministrazione e assessorato hanno voluto fin da subito. Ferrara Musica sta lavorando con grande precisione". "Le Gallerie Estensi – così la direttrice, Martina Bagnoli – documentano al pubblico le collezioni degli Este, che furono mecenati anche di musica: per questo motivo, le gallerie promuovono una programmazione musicale in collaborazione con le maggiori istituzioni culturali di Ferrara".