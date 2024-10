Caput Gauri, ecco i tre finalisti. Una sfida a colpi di versi e rime

Il premio di poesia edita Caput Gauri di Codigoro compie 40 anni e come da tradizione la giuria tecnica ha già scelto i tre finalisti fra i quali la giuria popolare, il prossimo 12 ottobre al teatro Arena, sceglierà il super vincitore. I finalisti sono Alberto Berton col ‘Libro dell’ansia’, Book Editore, Umberto Fiori con ‘Autoritratto automatico’, Garzanti Editore e Roberta Durante con la raccolta ‘I bimbi sperduti’, Einaudi. Menzione della giuria tecnica anche per ‘Un disordinato ordine’ di Emanuele Pererzini e ‘La campagna dello zucchero’ di Claudio Pasi. Già da stasera, con ingresso gratuito alle 21 al cinema Arena ci sarà un anticipo del talento dell’ospite d’onore, il regista Brando Quilici. Il padre Folco lo fu qualche decennio fa, con la proiezione a ingresso gratuito del film ‘Il ragazzo e la tigre’. "Fra le opere di Brando ce n’è una che è molto cara ai codigoresi, un documentario del 1989 ‘Le ali del Delta’ nel quale Pomposa, Codigoro e la Garzaia sono protagonisti – afferma il regista Cesare Bornazzini –, magistralmente raccontati. Sicuramente farà piacere a Brando sapere che la Garzaia è diventata un’oasi del Wwf e ultimamente anche un Centro Recupero Animali Selvatici". Fra gli studenti delle medie, primo premio a Mattia Ferretti scuola Boiardo di Ferrara, per ‘Il tempo’. Nelle scuole secondarie di secondo grado a ‘Una notte trascorsa in un attimo’ di Lorenzo Mazzoni del Guido monaco di Pomposa. Fra gli studenti degli atenei ‘Quella donna in stazione’ di Adrea Barduzzi di Unibo. Premio sempre molto attrattivo visti i 40 volumi di poesia edita giunti e le 203 poesie degli studenti, delle quali 77 dalle scuole elementari. Un premio che da sempre ha regalato emozioni sia nell’incontro mattutino fra l’ospite d’onore e gli studenti del polo scolastico superiore sia nel pomeriggio per la lettura delle poesie. Il presidente Roberto Cavalieri e il coordinatore organizzativo Gianfranco Marchetti hanno spiegato come anche questa edizione premi l’impegno organizzativo dell’omonima associazione, anche grazie ai contributi di Comune, Pro Loco e del Lions Club di Codigoro.

cla. casta.