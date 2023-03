Cartelli stradali a tutela della viabilità dei ciclisti

Cartelli stradali per sensibilizzare gli automobilisti sulla doverosa tutela per i ciclisti: è quanto deciso dal comune di Codigoro, seguendo l’esempio di altre realtà. Li ha presentati l’assessore allo sport Samuele Bonazza (nella foto), mostrando il cartello che invita, durante il sorpasso degli appassionati delle due ruote, a mantenere almeno un metro e mezzo di distanza dagli stessi, da chi è alla guida di un veicolo. Il posizionamento lungo le principali vie di accesso e di uscita dalla cittadina codigorese e della frazione di Mezzogoro, spesso ritrovo di raduni ciclistici ed anche di grandi campioni del passato. Nella cittadina codigorese è attivo e sempre promotore di appuntamenti, molto riusciti, con grande partecipazione e unanimi consensi, il gruppo ciclistico "Pedale Stanco" aderente alla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, il cui presidente Massimo Biolcatti sottolinea "accogliamo con piacere ogni decisione a tutela dei ciclisti, sopratutto per la strada verso Mezzogoro".

c.c.