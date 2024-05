Casa Gombi, gioiello d’architettura. La sede apre le porte alla città

La Deputazione provinciale ferrarese di storia patria ha presentato il nuovo deposito librario a ‘Casa Gombi’. Una giornata significativa quella di ieri, nella mattinata si è svolta l’assemblea dei soci per la Deputazione provinciale ferrarese di storia patria, associazione che dal 1884 s’impegna nella salvaguardia e nella valorizzazione del patrimonio storico-artistico del territorio con convegni, iniziative e pubblicazioni scientifiche.

L’assemblea, nella Sala Agnelli della biblioteca Ariostea, ha permesso alla Deputazione di promuovere il loro nuovo deposito librario, che grazie alla disponibilità del Comune di Ferrara è ora ospitato nel contesto di Casa Gombi in via Carlo Mayr 10-12. Al termine dell’assemblea la professoressa Rita Fabbri e l’architetto Marco Bussoli (Università di Ferrara) hanno tenuto una relazione tematica dal titolo ‘Casa Gombi. Un gioiello dell’architettura ferrarese riscoperto grazie alla Deputazione’. Un’occasione dove è stata ripercorsa le vicende della costruzione e conservazione di uno degli edifici più antichi del centro storico di Ferrara. Una giornata che è proseguita nel pomeriggio, quando la nuova sede del deposito librario della Deputazione (Casa Gombi in via Carlo Mayr 10-12), dopo un momento ufficiale è stata aperta a tutta la cittadinanza per un aperitivo inaugurale. Ci sarà la possibilità, a fronte di una donazione liberale, di arricchire la propria biblioteca personale scegliendo alcuni volumi tra l’immenso catalogo delle pubblicazioni della Deputazione, molte delle quali in edizione ormai limitata, tra cui la fondamentale trascrizione della cronaca quattrocentesca di Ugo Caleffini, e la recente miscellanea di studi in memoria del maestro Adriano Franceschini.

Mario Tosatti