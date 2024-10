Casa occupata, interviene la polizia e trova tutto a soqquadro

FERRARA

Una svolta lampo per la casa ‘occupata’ a Barco. Martedì, infatti, i residenti di via Adelaide Ristori avevano segnalato una situazione incredibile: tre persone straniere erano entrate abusivamente in un’abitazione vuota, dopo aver scardinato una finestra. Da qui la preoccupazione e paura dei vicini, con la telefonata alle forze dell’ordine. A fronte di questo fatto, giovedì mattinala polizia di stato è intervenuta nel quartiere di Barco per accertare quanto raccontato dai residenti. Sul posto gli agenti hanno verificato che l’abitazione segnalata aveva una porta nel retro socchiusa e pertanto sono entrati per effettuare un controllo. L’interno della casa era completamente a soqquadro e vuota. Si presume che i tre soggetti possano essersi allontanati prima dell’arrivo delle volanti.

Gli agenti hanno successivamente contattato la proprietà, la quale si è adoperata per inviare sul posto un fabbro al fine di chiudere tutti gli accessi e sostituire anche la serratura di accesso. Sempre nel tardo pomeriggio di giovedì i residenti della zona hanno segnalato la presenza di alcuni individui che gravitavano vicino alla stessa abitazione. Una pattuglia dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico è intervenuta prontamente constatando nel giardino recintato dell’abitazione la presenza di una donna straniera sprovvista di documenti. Per tale ragione la stessa è stata accompagnata negli uffici della Questura di Ferrara per procedere ad una identificazione e allo stesso tempo è stata le è stata prestata la necessaria assistenza sociosanitaria.

La soddisfazione dei residenti per voce di Lucia Fantini: "Siamo davvero tutti felici che questa situazione assurda si sia risolta in pochi giorni dalla nostra segnalazione. Un ringraziamento alla Polizia di Stato per il pronto intervento. Ora speriamo che queste situazioni non si verifichino più, in quanto per tutti noi sono state ore di preoccupazione e paura. Ancora adesso quando sentiamo una macchina controlliamo fuori per capire". Sulla stessa strada è presente un’altra abitazione vuota da tempo di proprietà dell’Acer: "In virtù di quello che è successo-racconta Lucia Fantini-mi sono permessa di telefonare preventivamente all’Acer, per evitare un altro fatto simile. Ora speriamo di stare tranquilli, fortunatamente si è risolta velocemente".

Mario Tosatti