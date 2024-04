"Caso via Favero, mancano risposte"

"Le conclusioni insoddisfacenti della Commissione e la delibera di giunta sull’osservazione al Pug ci confermano nel giudizio sulla mancanza di ogni volontà della maggioranza di dare risposta compiuta alle istanze della comunità". È un giudizio nettamente negativo quello espresso dal capogruppo del Pd a conclusione dei lavori della Commissione consiliare di indagine sul caso di via Favero. Secondo Colaiacovo "la relazione di maggioranza presentata lo scorso 11 aprile, ipotizzava tre scenari con una formula pilatesca senza specificare chi deve fare cosa lasciando tutto sospeso. In quella presentata oggi (ieri, ndr) si è demandato al Consiglio comunale che si insedierà dopo le elezioni di giugno ogni decisione in merito". Il Pd, a questa commissione, si è sempre opposto pervicacemente. Tuttavia, conclude il dem, "abbiamo partecipato in modo costruttivo alle sedute senza essere ascoltati nelle nostre richieste di coinvolgimento del servizio urbanistica con il quale si potevano ricercare soluzioni per emanare atti che andassero oltre il semplice mantenimento dello stato attuale". "Il mancato confronto con i dirigenti del settore urbanistica – chiude – ha impedito di valutare l’efficacia del rilascio del permesso di costruire".

f. d. b.