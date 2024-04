Cercasi responsabile di serra residente vicino a Ostellato

Fri-el Green House è un’azienda in forte espansione dedicata alla coltivazione e commercializzazione di pomodori freschi da coltura idroponica facente parte del gruppo FRI-EL, ricerca per sede di Ostellato di una figura professionale quale responsabile di serra.

I requisiti sono una precedente esperienza in mansione analoga e conoscenze pregresse nella gestione di terreni agricoli, ottime capacità di leadership e di coordinamento di un team di collaboratori, predisposizione al lavoro in gruppo e al rispetto delle gerarchie, massima precisione e puntualità nell’organizzazione del lavoro e massima disponibilità e flessibilità negli orari di lavoro. È preferibile avere un diploma di perito agrario e residenza nelle zone limitrofe all’azienda, oltre essere in possesso della patente B e di un mezzo proprio per gli spostamenti. L’orario di lavoro è full time da lunedì a sabato.