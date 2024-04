Cercasi volontari di Protezione civile

Aperta la manifestazione di interesse per cittadini interessati a diventare volontari e costituire il Gruppo Comunale di Protezione Civile. Da pochi giorni è infatti possibile trovare sul sito della Polizia Locale dell’Unione Valli e Delizie e sul sito del Comune di Argenta i moduli per manifestare il proprio interesse ad aderire e dare vita al nuovo organismo. Un’organizzazione di volontariato che ha l’obiettivo di potenziare la struttura comunale di protezione civile, un progetto chiesto e animato dai volontari che nel maggio scorso, durante l’alluvione dell’Emilia-Romagna, hanno supportato la comunità argentana e quelle vicine in uno dei momenti più drammatici degli ultimi anni. La manifestazione di interesse è una semplice adesione - non vincolante - che aprirà la porta a un approfondimento doveroso su cosa significa fare il volontario di protezione civile.