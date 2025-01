Cestino in fiamme

Nuovo allarme, ieri pomeriggio, dai giardini di viale Cavour. Stavolta la chiamata è arrivata ai vigili del fuoco per un cestino dei rifiuti dal quale usciva del fumo. I pompieri sono quindi intervenuti al parchetto per appurare quanto stesse accadendo e mettere in sicurezza la zona. Da chiarire le cause del principio di incendio, se siano riconducibili a una disattenzione o a un atto deliberato. Nei giorni scorsi il parco era balzato di nuovo agli onori delle cronache per le minacce a un passante da parte di un gruppo di ragazzini armati di coltelli.