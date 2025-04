"Pensavo fosse un’isola felice"

"Sì, sono ancora scossa. Ho fatto fatica a dormire stanotte pensando a Lauro e Graziana, persone buone che organizzano cene per i vicini di casa. Quando vai da loro ti accolgono come un fratello o una sorella". Così commenta il tentato omicidio Graziella Vinoli. E aggiunge: "Lavoro sempre e quando torno a casa, mi piace pensare che questa sia un’isola felice. Un luogo dove persone come Lauro e Graziana possano stare tranquilli, senza che nessuno possa fargli del male. Invece è successo qualcosa di irreparabile e spero che le cure mediche siano efficaci e loro tornino presto alla vita di tutti i giorni. Ci aspettiamo di rivederli qui in mezzo a noi, lontani da quel dramma che hanno vissuto. Penso anche ai loro figli che devono passare delle ore difficili".