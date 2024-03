Chiusura Uci Cinema, il caso in Commissione. Il Comune scrive alla proprietà

Ferrara, 1 marzo 2024 – È ancora tutto avvolto nell’incertezza. Ma sul futuro della multisala Uci, se non altro si è arrivati a una volontà comune di "assicurare le posizioni occupazionali dei lavoratori" e, qualora ce ne fosse bisogno, di "istituire un tavolo ad hoc per monitorare gli sviluppi dell’eventuale trattativa tra l’attuale proprietà e un nuovo gestore". L’assessore alla Cultura, Marco Gulinelli, ieri in Commissione Consiliare rimarca la "piena disponibilità dell’amministrazione" ad arrivare a una soluzione. La priorità è "quella di tutelare i lavoratori".

Fino a oggi, rispetto alle ‘puntate precedenti’ non ci sono grosse novità. Se non che la giunta ha scritto una pec alla Igd – la società del gruppo Alleanza Coop 3.0 – proprietaria dell’immobile di via Darsena. Un’email a cui però non è ancora arrivata risposta. "Al momento – spiega l’assessore alla Cultura, affiancato nei lavori consiliari dalla collega titolare della delega al Patrimonio, Angela Travagli – non sappiamo molto dei contorni di questa chiusura, che è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Per lo meno vorremmo sapere se è in corso una trattativa per la gestione della struttura. Questo sarebbe un primo, parziale, elemento di rassicurazione non solo per i dipendenti ma anche per il mantenimento di un presidio importante per la nostra città".

I sindacalisti, evidentemente, hanno come priorità la salvaguardia dei posti di lavoro ma, esattamente come tutti, vogliono vederci chiaro e capire se ci sono in corso interlocuzioni tra la proprietà e un eventuale nuovo gestore. "Fortunatamente – dice Antonella Amerini, Fistel Cisl che ha partecipato ai lavori consiliari assieme al collega Piero Tolla (Slc Cgil) – è stato assunto un impegno bipartisan per tentare di salvaguardare i posti di lavoro. Ma, soprattutto, per fare chiarezza su cosa diventerà quella struttura. Igd, d’altra parte, ha appena chiuso tredici centri commerciali nel Nord Italia. Per cui, ora occorre capire gli sviluppi di ciò che accadrà nella nostra città".

Al momento, l’unica garanzia è che "il contratto di locazione scade nel giugno prossimo, quindi dovremo avere un po’ di margine di manovra – chiude la sindacalista – ma occorre che da parte della proprietà venga fatta chiarezza".

Il capogruppo del Pd in Consiglio Comunale, Francesco Colaiacovo alza il tiro e ragiona in prospettiva. "La struttura dell’Uci – scandisce – è strategica per la città. Se è vero che la priorità deve essere la salvaguardia dei livelli occupazionali, è altrettanto vero che occorre monitorare bene l’evolversi della situazione. Da parte nostra, la disponibilità è assoluta". Secondo il dem, qualora fosse lasciata a se stessa, "la multisala rischierebbe di attrarre degrado e di provocare effetti devastanti anche per le altre attività in quell’area". L’auspicio è che "la politica faccia la sua parte in questa vicenda: si tratta di un polo che, anche grazie al contributo dell’università, è sempre più fondamentale. Per cui l’amministrazione, che in commissione non mi sembrava particolarmente sul pezzo, deve svolgere il suo ruolo al meglio".