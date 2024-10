Ciclabile per Boara, si parte. Sul piatto tre milioni

Inizia a prendere forma la nuova ciclabile che collegherà in sicurezza la città alla frazione di Boara, passando da Pontegradella. Un intervento atteso dalla comunità ormai da decenni, l’opera complessiva è di oltre tre milioni di euro.

Il percorso della ciclabile parte dal Centro Spal che si trova in via Copparo (zona Ipercoop Le Mura) alle porte della città e consentirà di raggiungere il centro abitato di Boara con l’obiettivo di migliorare i collegamenti ciclo pedonali tra il centro storico e le frazioni. I lavori sono suddivisi in due lotti. lotto 1 (dal centro Spal a via Cà Tonda) per un importo totale di 1,4 milioni euro e il lotto numero 2 (da via Cà Tonda a Boara) per un importo totale di 1.650.000 euro. Attualmente le lavorazioni procedono regolarmente, per quanto riguarda il lotto 1, dove la ditta è impegnata nel tratto compreso tra il Centro Spal e via Pioppa. Sono iniziati anche i lavori relativi al lotto 2, dove la ditta Imab Costruzioni Srl, dopo le operazioni preliminari e l’apprestamento dell’area di cantiere, da lunedì ha iniziato le operazioni che andranno dal centro abitato della frazione di Boara.