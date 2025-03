"Ciclabile per Cona, situazione a rischio"

Ciclabile tra Ferrara e l’ospedale Sant’Anna di Cona, una situazione che mette ogni giorno a rischio l’incolumità di chi utilizza la bici per andare al lavoro. È quanto denunciato dalla consigliera comunale del Pd, Sara Conforti, che ha presentato un’interrogazione al sindaco e alla giunta di Ferrara.

Secondo quanto riportato nel documento, esistono solo due percorsi a bassa percorrenza per i ciclisti, entrambi ritenuti pericolosi perché privi di adeguate misure di sicurezza, come dissuasori e controlli sul limite di velocità. L’interpellanza evidenzia la chiusura improvvisa, avvenuta il 29 gennaio, dell’ultimo tratto ciclabile di via Boccale senza alcun preavviso ai ciclisti o comunicazioni ufficiali al mobility manager dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara. Secondo Conforti, la situazione è aggravata dai lavori autorizzati in contemporanea sulla via del Parco ad Aguscello, altro percorso utilizzato di frequente. La consigliera del Pd chiede informazioni sulla durata dei lavori e sul protocollo di comunicazione tra Comune e Azienda Ospedaliera. Inoltre, si interroga se l’amministrazione intenda realizzare una pista ciclabile vera e propria, migliorare la sicurezza dei percorsi esistenti con maggiori controlli sulla velocità degli automobilisti e tramite misure aggiuntive come la conversione di alcune strade in "zona 30". L’interrogazione si conclude con un sollecito all’amministrazione a valutare con urgenza tutte le possibili soluzioni, per mettere in sicurezza i percorsi ciclabili verso l’ospedale di Cona.

Damiano Moscardi