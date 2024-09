Circonvallazione, ora servono più soldi

BONDENO

Una nuova circonvallazione per quasi 5 milioni di euro. Se ne parla questa sera alle 21 nel consiglio comunale di Bondeno . L’assise deve infatti decidere sull’aggiornamento dell’importo per la realizzazione della Circonvallazione Ovest, che in caso di approvazione passerà dagli attuali 3 milioni di euro a 4.860.000 euro. "Si tratta di un passaggio cruciale verso la realizzazione dell’opera – commenta il sindaco, Simone Saletti –: con gli aumenti dei prezzi di questi anni che hanno coinvolto ogni aspetto delle vite quotidiane e lavorative, anche il costo dell’opera pianificato in sede di progettazione sarebbe anacronistico. Il Comune, poco prima della pandemia, aveva realizzato a sue spese per una cifra pari a circa centomila euro la progettazione definitiva dell’infrastruttura. Non solo – aggiunge il sindaco –, abbiamo già trovato gli accordi bonari con i proprietari dei terreni per gli espropri e in ogni fase abbiamo sempre dialogato costruttivamente con tutti i livelli istituzionali. Ora ci sono le condizioni per poter finanziare la realizzazione dell’opera e perciò questo passaggio in consiglio Comunale diventa indispensabile".

Con una delibera dello scorso giugno, infatti, la Regione aveva avviato la procedura di manifestazione di interesse volta al finanziamento di interventi di viabilità provinciale e per le infrastrutture di trasporto. La Circonvallazione Ovest di Bondeno, che partirebbe attraverso una rotatoria dall’attuale circonvallazione per concludersi su via per Scortichino all’incirca in corrispondenza dell’incrocio con via Argine Traversagno con una seconda rotatoria, consentirebbe di deviare al di fuori dell’abitato urbano del Capoluogo la viabilità pesante e quella a scorrimento più veloce. "Si tratterà perciò in primis di un’opera per la sicurezza quotidiana dei cittadini e in particolare dei residenti su via XX Settembre e nel Quartiere del Sole – chiarisce l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Vincenzi –. Nella zona Ovest della Città, peraltro, insistono ben quattro differenti ordini scolastici, un impianto natatorio e vari altri servizi per giovani e adulti: mettere in sicurezza questo bacino è per noi imprescindibile".