"Cispadana, Comacchio: vantaggi anche per il mare"

COMACCHIO

"La realizzazione dell’autostrada Cispadana porterebbe una serie di vantaggi al territorio comacchiese". È questa la posizione della lista civica ‘Civicamente Comacchio’. Ed è l’esponente Germano Carli (foto) a spiegarne le ragioni: "A parte l’automobile, raggiungere i lidi di Comacchio è praticamente impossibile con altri sistemi di trasporto, treno in primis, se non affrontando viaggi interminabili con cambi frequenti e orari tutt’altro che praticabili. Questo fa sì che il turista che normalmente frequenta i lidi sia totalmente scoraggiato a imbarcarsi in un viaggio in treno e bus lunghissimo, considerando che poi gli stessi problemi di mobilità li avrebbe per spostarsi sui lidi in autonomia". Alla luce di ciò, secondo ‘Civicamente Comacchio’ il progetto dell’autostrada regionale Cispadana, che prevede il collegamento diretto dalla Autobrennero alla superstrada ‘Ferrara-Mare’ nei pressi del casello di Ferrara Sud può portare vantaggi. Quali? "Garantire una forte riduzione del traffico nello snodo di Bologna che a partire da maggio fino al mese di ottobre, è costantemente intasato con lunghissime code e frequenti incidenti – elenca Carli -; collegare il territorio comacchiese con la bassa Reggiana e Modenese, oltre che al Mantovano, con una autostrada a basso impatto ambientale, riducendo enormemente i tempi di percorrenza e quindi di emissioni di CO2 nell’aria. Comacchio e il suo territorio da sempre soffre di una situazione di isolamento che solo realizzando una serie di infrastrutture può essere risolto e che permetterebbe finalmente di elevare al giusto livello il valore economico e culturale di uno dei borghi più belli d’Italia".

Oltre alla Cispadana, per Carli, le soluzioni che porterebbero maggiori risultati sono il potenziamento della statale Romea e della ‘Ferrara-Mare’, "il cui giusto completamento sarebbe proprio quello di renderla a tutti gli effetti una autostrada con corsie di emergenza e aree di rifornimento, a seguito della realizzazione della Cispadana". Inoltre, la lista civica ritiene indispensabile sfruttare il potenziale di Comacchio, i suoi Lidi e di tutto il Basso Ferrarese "per lo sviluppo di sistemi di mobilità dolce e di turismo lento, che vive dei contatti con la natura".