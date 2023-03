Città gremita e code ai Diamanti

Non solo mare. Anche la città con le sue bellezze e le sue mostre ha attirato numerose persone in una domenica baciata dal sole e caratterizzata da temperature da vigilia di primavera. La giornata si è aperta con la partenza della manifestazione ciclistica che ha gremito il Listone. La piazza è poi tornata a riempirsi con l’avvicinarsi delle ore centrali del giorno. In tanti hanno infatti scelto il centro per un caffè, una passeggiata o per il pranzo. Non sono mancate nemmeno le comitive di turisti, attirate dai tesori della città estense. Sin dalla mattina, infine, si sono registrate lunghe code per visitare la mostra sul Rinascimento a palazzo dei Diamanti.