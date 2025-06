Clara, utile netto da 250mila euro: "La differenziata? È quasi all’80%"

E’ stato approvato il bilancio consuntivo dello scorso anno, dall’assemblea dei soci di Clara, che si chiude con utile netto di circa 250mila euro ed è stato presentato anche il bilancio di sostenibilità. L’assemblea si è svolta venerdì scorso e nel contempo è stato approvato anche il piano degli investimenti del corrente anno. Da una nota emerge che il valore della produzione per l’anno 2024 è di 54,9 milioni di euro, con un valore aggiunto di 24,4 milioni. Il margine operativo lordo (Mol) si attesta a 7 milioni, il risultato operativo a 4 milioni oltre l’utile netto. La raccolta differenziata di Clara si conferma a buoni livelli, con una media del 76,3% nei comuni del bacino est, del 78,7% nell’area ovest mentre Comacchio, in attesa dei risultati del nuovo modello di raccolta attivo da quest’anno, si ferma a 51,7%. Sulla situazione patrimoniale, l’attivo si mantiene stabile mentre sul versante delle passività, si segnala una riorganizzazione della struttura del debito e migliora anche la gestione dei fornitori, con una riduzione di circa 110 giorni nei tempi medi di pagamento. Da segnalare "come in tutto il settore igiene urbana, una latente criticità nel reperimento del personale operativo, tema che, nel tempo, richiederà interventi mirati". Il presidente del Consiglio di Amministrazione, Annibale Cavallari ha ringraziato i colleghi di Clara per l’impegno profuso in questi anni e in particolare in questo primo anno del nuovo affidamento. "Il conto economico conferma l’equilibrio della gestione, mentre sul fronte patrimoniale l’azienda sta consolidando la propria posizione - ha aggiunto - riportando in equilibrio i flussi finanziari nel breve e medio periodo". Sul nuovo appalto per il servizio di igiene urbana a Comacchio, il direttore generale Alfredo Amman ha affermato "stiamo rispettando le tempistiche previste e questa fase rappresenta un importante banco di prova per l’intero bacino servito da Clara". Sul Bilancio di Sostenibilità dello scorso anno, la novità è rappresentata dall’allineamento al nuovo sistema normativo introdotto dalla Direttiva (UE) che prevede l’adozione degli European Sustainability Reporting Standards (Esrs) e sebbene non ancora in obbligazione normativa - ha concluso Amman - è stato avviato un processo volontario di anticipazione dei requisiti metodologici e concettuali degli Esrs. Particolare attenzione verrà dato al principio della doppia materialità: anche questo è un campo di prova e di sviluppo di sinergie interne per Clara".

Claudio Castagnoli