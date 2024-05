Comacchio, Cavedagna: "In Europa per cambiare"

Difendere le istanze italiane in Europa. È questo l’obiettivo del candidato alle elezioni europee di Fratelli d’Italia Stefano Cavedagna che ieri mattina ha fatto tappa a Comacchio. Ad accoglierlo al Bar Ideal, nel centro della città lagunare, erano presenti l’onorevole Mauro Malaguti, la presidente del Circolo Fd’I di Comacchio Tiziana Gelli, il capogruppo consigliare e vice coordinatore provinciale per il Basso Ferrarese Bruno Calderoni, assieme ad esponenti locali, simpatizzanti e candidati sindaci del partito di Giorgia Meloni. Comacchio, come ricordato dall’onorevole Malaguti, quest’anno non è interessata da elezioni comunali, ma sarà chiamata alle urne per le Europee: "Un’Europa in cui sono stati presi provvedimenti che rischiano di impattare negativamente su questo territorio. Basti pensare alla direttiva Bolkestein, che penalizza i nostri stabilimenti balneari, e il Green deal per l’agricoltura: una follia ecologista che danneggia le nostre imprese agricole. Occorre portare un vento diverso in Europa". Sulla stessa lunghezza d’onda Stefano Cavedagna che ha rimarcato l’impegno di Fd’I a portare in Europa le esigenze del Paese: "L’8 e il 9 giugno dalle nostre mani passerà il futuro dell’Europa e il futuro dell’Italia in Europa".

Valerio Franzoni