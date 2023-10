Combattere il tromboembolismo. Oggi la Giornata nazionale

Combattere il tromboembolismo venoso, e le manifestazioni cliniche correlate (ovvero la trombosi venosa profonda (Tvp) e l’embolia polmonare (Ep), oggi si può. Un impegno che le due azienda sanitarie ferraresi si sono assunte, aderendo anche alla campagna di sensibilizzazione in occasione, oggi, della Giornata Mondiale della trombosi. La Fondazione "Per il Tuo cuore" che fa riferimento ad Anmco in occasione di questa ricorrenza ha organizzato la campagna nazionale , volta a sensibilizzare la popolazione sui fattori di rischio predisponenti questa patologia.